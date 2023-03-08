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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن سلمان يدعو لـ حل سياسي شامل في اليمن

صدى البلد

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حرص بلاده على التواصل حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الأربعاء.

 

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي خلال لقائه، يوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وأعضاء المجلس في قصر اليمامة بالرياض.

 

وأوضحت وكالة واس أنه قد جرى خلال الاجتماع استعراض "مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني".

 

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فرحان فيصل بن فرحان، قد أوضح في يناير الماضي إنه يتم تحقيق تقدم صوب إنهاء حرب اليمن، التي تقود الرياض فيها تحالفا عسكريا، لكنه أضاف أن هناك المزيد ينبغي فعله بما في ذلك إعادة العمل بالهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

 

وجلب اتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة لأول مرة في أبريل الماضي وانقضى أجله في أكتوبر أطول فترة هدوء نسبي في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

 

وأوضح  الوزير السعودي  خلال حديثه بإحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام لن يحل إلا من خلال تسوية سياسية وإن هذا يجب أن يكون محور التركيز مضيفا أن بالإمكان القول إن هناك تقدما يحرز لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.

ومضى قائلا إن المطلوب الآن هو إيجاد طريقة لإعادة العمل بالهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكنه أشار إلى أن إمكانية حدوث ذلك أمر غير واضح الآن، وأن هناك عقبات كبيرة في الطريق.

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