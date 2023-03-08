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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حياة كريمة تكشف أنشطتها للمرأة في القرى المصرية

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات الأولي بالرعاية في مؤسسة حياة كريمة، تفاصيل دور حياة كريمة للمرأة في القرى.

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يومها العالمي.. جهود مؤسسة "حياة كريمة" في دعم المرأة المصرية


وقالت يوستينا ثروت، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن المرأة المصرية عنصر هام في المجتمع المصري ، مضيفة: نقدم كل الدعم للمرأة في مختلف القرى.


وأضافت يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات الأولي بالرعاية في مؤسسة حياة كريمة،  نعمل على تقديم دورات تدريبية في مجالات مختلفة ومنها ايضا التربية وتعليم الخياط وغيرها ، والمرأة في القرى تستحق كل تقدير واحترام.

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