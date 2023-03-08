حياة كريمة تكشف أنشطتها للمرأة في القرى المصرية

كشفت يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات الأولي بالرعاية في مؤسسة حياة كريمة، تفاصيل دور حياة كريمة للمرأة في القرى.



وقالت يوستينا ثروت، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن المرأة المصرية عنصر هام في المجتمع المصري ، مضيفة: نقدم كل الدعم للمرأة في مختلف القرى.



وأضافت يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات الأولي بالرعاية في مؤسسة حياة كريمة، نعمل على تقديم دورات تدريبية في مجالات مختلفة ومنها ايضا التربية وتعليم الخياط وغيرها ، والمرأة في القرى تستحق كل تقدير واحترام.