عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كين يتحدى جيرو .. تشكيل توتنهام وميلان في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

أعلن الجهازان الفنيان بنادييّ توتنهام الإنجليزي وإي سي ميلان الإيطالي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار إياب دور ببطولة دوري أبطال أوروبا.


وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


تشكيل توتنهام 


فورستر- روميرو – لينجليت – بن دافيز – إيميرسون- سكيب – هويبيرج – بيرسيتش - كولوسيفكي – سون - كين


تشكيل ميلان:


ماينان - توموري – شاو – كالولو – ميسياس - كرونيتش – تونالي – هيرنانديز- دياز – لياو – جيرو.


 لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الإيطالي بهدف للاشئ، على نظيره الإنجليزي، في إيطاليا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

ترشيحاتنا

انتهاكات عدوانية.. الكويت والبحرين تدينان اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين

بسبب الأمطار.. حالة من الاستنفار بالعاصمة العراقية بغداد.. ماذا يحدث؟

كارنيه عضوية الأهلي | نجل صلاح قابيل يهدي مقتنيات والده لمتحف الفن المصري

قائمة المنقولات الزوجية اتق الله فى كريمتنا ..أول تعليق لعريس الإسكندرية عليها

تخفيضات 30% قبل رمضان 2023| الأرز بـ 15 جنيها.. وهذا سعر اللحوم في منافذ الزراعة

للمهام اليومية.. سيتروين مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عُقب سيجارة أحرقها.. تعرف على موعد افتتاح كاتدرائية نوتردام للزوار|تفاصيل

بفستان لافت.. أحلام تستعرض أناقتها في ‫سعودي آيدول| شاهد

بفستان لافت.. بشرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

فيديو

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

حقيقة تسونامي وانحسار مياه شواطئ البحر المتوسط | ماذا يحدث ؟

رفضت الرجوع للبيت فقتل العيلة كلها .. تفاصيل مذبحة الإسكندرية |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ