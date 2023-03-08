كين يتحدى جيرو .. تشكيل توتنهام وميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان بنادييّ توتنهام الإنجليزي وإي سي ميلان الإيطالي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار إياب دور ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل توتنهام



فورستر- روميرو – لينجليت – بن دافيز – إيميرسون- سكيب – هويبيرج – بيرسيتش - كولوسيفكي – سون - كين



تشكيل ميلان:



ماينان - توموري – شاو – كالولو – ميسياس - كرونيتش – تونالي – هيرنانديز- دياز – لياو – جيرو.



لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الإيطالي بهدف للاشئ، على نظيره الإنجليزي، في إيطاليا.