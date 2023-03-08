وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز طبي العزيزية بمنيا القمح

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بمركز طب الأسرة بالعزيزية، التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، رافقه فيها منسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، خاصة بالعيادات المسائية بالمركز الطبي، للتأكد من تواجد الأخصائيين والقوى البشرية اللازمة للعمل في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ضمن خطة عمل المبادرة الرئاسية.

اطلع الدكتور هشام مسعود على مؤشرات أداء العمل بالعيادات المسائية، وتردد المواطنين عليها في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الرمد، الباطنة العامة، النساء والتوليد، الأطفال، الجلدية، الأسنان، العلاج الطبيعي، طب الأسرة، الطوارئ"، كما اطمأن على توافر المستلزمات الطبية الخاصة بعيادة طب الأسنان، موجهاً بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، ومؤكداً على حسن المعاملة للمترددين، مع عمل الدعاية اللازمة لتخصصات ومواعيد العيادات المسائية، تزامناً مع تفعيل المبادرة الرئاسية "خدمات الرعاية الأولية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية"، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام ٢٠٢٣.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المبادرة تتم على عدة مراحل، المرحلة الأولى بدأت في عدد ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، وتتمثل في منشأة بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار ٢٤ ساعة مقسمة إلى ٣ فترات، صباحية ومسائية، وليلية، إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية.

الجدير بالذكر أن مركز طب الأسرة بالعزيزية تم إحلاله وتجديده منذ عامين بتكلفة تقديرية بلغت ١٢ مليون جنيه، وذلك لخدمة المواطنين والمرضى من أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.