فلت من حبل المشنقة.. تخفيف حكم متهم هتك عرض طفل لـ5 سنوات

قضت محكمة الجيزة بتخفيف حكم متهم بخطف طفل وهتك عرضه من الاحالة للمفتى الي حكم السجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في أمر احالة النيابة العامة المتهم شهاب. أ محبوس أنه في يوم 27 نوفمبر 2019 بدائرة مركز اطفيح خطف المجني عليه الطفل ع. س بطريق الإكراه الواقع عليه من المتهم وحال استقلاله السيارة محل قيادته لمكان يقصده فوجئ بالأخير يغير مسار طريقه لمكان غير مأهول بالسكان، وبرفقته اخران مجهولان ممسكين به ومكبلين يديه وأحكموا سيطرتهم عليه وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل حركته.

وأضاف أمر الإحالة إن تلك الجناية اقترنت بجناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك المتهم عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن قام بتجريده من ملابسه عنوة وهتك عرضه محدثا إصابته وحاول الاستغاثة إلا أنه لم تفلح مقاومته محدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي.