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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 : ضغوط عاطفية

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته حب الانتقام، الرغبة في الانعزال أغلب الوقت، التسرع في التصرف.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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برج العقرب وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، قد يكون اليوم يومًا جيدًا بالنسبة إلى برج العقرب، قد تكون قادرًا على توفير المال بشكل كبير اليوم، وبالمثل، قد يكون يومك في العمل هو السبب الذي يجعلك تشعر بالرضا اليوم، قد تكون صحتك مثالية، يجب أن تلتزم بنظامك الغذائي اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد يشمل يومك في العمل الإنتاجية والربحية اليوم، قد يتفوق عملك على نفسه ، وقد تشهد زيادة في المبيعات.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

حاول أن تتجنب الكميات الزائدة من الكربوهيدرات اليوم لأنها قد لا تكون مفيدة لصحتك، قد تساعدك ممارسة أسفل ظهرك على الشعور بالراحة اليوم، حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة ولكن تأكد من عدم وجود عوائق في الجدول الزمني الخاص بك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد تواجه ضغوطًا في حياتك العاطفية اليوم، حاول التحدث بهدوء وفهم احتياجاتهم فقد يساعدك ذلك على الاقتراب منهم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

إذا كانت هناك أية مشكلات لم يتم حلها، فقد يكون اليوم هو اليوم الذي يتم فيه حلها، حاول إشراك عائلتك في مهامك لتكوين روابط أكثر.

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