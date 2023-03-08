700 ألف دولار | فرج عامر يكشف عن عرض أوكراني لضم نجم سموحة

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه يمتلك عرضًا من أحد الأندية الأوكرانية للتعاقد مع لاعب وسط فريقه "دوكو دودو" خلال الفترة الجارية.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامـج بوكس تو بوكـس:"لدينا عرضًا من أحد الأندية الأوكرانية لضم دوكو دودو لاعب وسط سموحة، مقابل 700 ألف دولار، وطلبوا دفع نصف المبلغ حاليا وتسديد الباقي بعد استلام البطاقة الدولية، والمفاوضات جارية للوصول لصيغة اتفاق مع النادي".

وأضاف: "هناك 3 لاعبين سينضمون للفريق في الموسم المقبل، وعقودهم مع ناديهم تنتهي مع ختام الموسم الجاري".

وواصل: "سموحة يقدم مستوى جيد في الفترة الماضية، وهناك لاعبين ظهرت بأداء جيد وقادرون على حجز مركز متقدم في بطولة الدوري المصري".

وختم: "أطلقت مبادرة لنبذ الخلافات بين اعضاء مجلس الإدارة، وأتمنى التعاون من الجميع داخل المجلس لأجل خدمة سموحة".

