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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجمعة.. ختام فعاليات “القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية”

صدى البلد

تختتم فعاليات “القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي” تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في السادسة من مساء الجمعة 10 مارس الجاري، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

يشهد الحفل إعلان جوائز، وافتتاح معرض مسابقة  “تراثي” للتصوير الفوتوغرافي، والتي نظمتها وزارة الثقافة، مُمََثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يتضمن الحفل عرضًا لفيلم تسجيلي عن فعاليات وزارة الثقافة، خلال الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، وكلمات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك،  المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري”.

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يعقب إعلان الجوائز، افتتاح معرض “تراثي” بقاعة الفنون التشكيلية، بمركز الهناجر، بالإضافة إلى افتتاح معرض كتاب عن العمارة الإسلامية، تُنظمة دار الكتب والوثائق القومية، والعديد من الفعاليات الأخرى.

القاهرة وزيرة الثقافة وزارة الثقافة الفنون التشكيلية دار الكتب والوثائق مركز الهناجر للفنون دول العالم الإسلامي مسرح مركز الهناجر

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