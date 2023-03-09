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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نص عمري لـ"جورج وسوف" تقترب من 3 ملايين مشاهدة

صدى البلد

تقترب أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف من ٣ مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.

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رحل الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة.

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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