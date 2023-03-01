تعرف على شروط أول حفل لـ جورج وسوف بعد وفاة نجله |تفاصيل

يستعد الفنان اللبناني جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي، في دولة الكويت، ويعتبر أول حفلاته بعد وفاة ابنه وديع، ويشاركه في الحفل الفنان بهاء سلطان، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من مارس في تمام الثامنة والنصف مساءً في أحد الفنادق الكبرى بالكويت.

شروط حفل جورج وسوف وبهاء سلطان في الكويت

التذاكر المباعة لا ترد ولا تستبدل.

تفتح الأبواب الساعة السادسة مساءً ويبدأ الحفل الساعة 8:30 مساءً.

يجب الالتزام بقواعد المظهر العام والآداب العامة، بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد دولة الكويت.

مقاعد الـ VIP متاحة لجميع الفئات.

يمنع دخول المأكولات والمشروبات من الخارج.

يذكر أن أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف تخطت 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.

رحل الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة.

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» قد أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعد ما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.