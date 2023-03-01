وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

نشرت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وظهرت الفنانة حلا شيحة بدون حجاب وهى ترقص مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى عمرو دياب الشهيرة ممسكة بالسيجارة .

أحدث ظهور لحلا شيحة

وتألقت حلا شيحة، مرتدية بلوفر أنيق وبسيط باللون الأحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حلا شيحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت حلا شيحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وعلقت حلا شيحة على الفيديو قائلة “ مفيش أحلى من البساطة ”

أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها عبر حسابها بتطبيق انستجرام وأنباء انفصالها عن زوجها معز مسعود، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرسائل الغامضة على انستجرام.

ومازال معز مسعود يحتفظ بصوره مع حلا شيحة ويتابعها فقط على انستجرام ، لتكون هى الوحيدة ضمن قائمة متابعي معز مسعود، الأمر الذى جعل المتابعين يتكهنون بعدم انفصال الثنائى حتى الآن .

حلا شيحة بدون الحجاب وتحذف جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود

حرصت الفنانة حلا شيحة على الظهور في أكثر من صورة بدون حجاب وذلك عبر حسابها عبر انستجرام.

كما قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود وذلك عبر انستجرام .

وبعد أن حذفت الفنانة حلا شيحة جميع صورها من على حسابها بـ"إنستجرام" وأثارت الجدل بظهورها بدون حجاب، صدمت جمهورها من جديد بتصرف غريب، حيث كتبت فنانة في الوصف الخاص بحسابها وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتعجب ويتساءل: هل ستعود للفن مرة أخرى؟.

عيد ميلاد حلا شيحة:

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها بصورة من غير حجاب نشرتها عبر حسابها على إنستجرام وصدمت بها جمهورها.

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة، وعيد زواج والديها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هنا شيحة صورًا من الطفولة لعائلتها، وعلقت كاتبة: “حبيبتي حلولاااا اختي وتوأم روحي.. عيدك اليوم احلى عيد .. جيتي في عيد زواج مامي وبابي.. تتويج للحب فانت الحب.. انت الحنية.. انت الطيبة .. احلي حلا وانتي الحلا كله.. كل سنه وانتي طيبة.. وامي وابي انتم الحياه والدنيا.. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والامان.. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وامان”.

ملابس حلا شيحة:

وتفضل حلا شيحة، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها، كما تميل إلى اختيار الألوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تميل حلا شيحة، إلى وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال عيونها، وتختار أحمر الشفاه بألوان النود البسيطة التي تبرز جمال أنوثتها .

كما تفضل حلا شيحة، اختيار ألوان الشعر الغامقة مثل البني والأسود الذي يبرز جمالها وتفضل الظهور بلوك ناعم وهادئ.

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