عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب أفيش «تحت الوصاية».. أول تعليق لـ منى زكى بعد الهجوم عليها|شاهد

تحت الوصاية ـ منى
تحت الوصاية ـ منى زكي

أثار البوستر الرسمي لمسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، ونال البوستر انتقاد عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا بعد ظهور منى زكى على البوستر بالحجاب.

وفى أول تعليق للفنانة منى زكى كتبت عبر حسابها بتطبيق انستجرام: "صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك، المكتفي كأنك غني، المتقلب، بين الصدق. والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد، سلام عليك حيث کنت، يا من ندر وجودك".

txt

في أحضانه.. نادين نجيم تثير الجدل بظهور جديد برفقة خطيبها |شاهد

txt

سره الباتع .. 10 صور لـ بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد

دعم الفنانين لمنى زكى

مى كساب

وجهت الفنانة مي كساب، رسالة إلي الفنانة منى زكي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب الهجوم على منى زكي بسبب أفيش مسلسل تحت الوصاية.

وكتبت مي كساب في تويتة لها: “أنا بحب مني زكي جدا إنسانيا وفنيا بالنسبة لي مدرسة تمثيل منفردة الواحد يتعلم منها طول الوقت أنا مستنية مسلسلها جدًا وواثقة إنها عاملة حاجة عظيمة زي ما عودتنا مني زكي تاريخ كبير كله نجاحات ما شاء الله مني زكي الفنانة المصرية بنت كل بيوت مصر بنتنا اللي نحطها في عينينا ونطبطب عليها”.

نشوى مصطفى

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على دعم الفنانة منى زكى بعد الهجوم الذى تعرضت له خلال الساعات الماضية بعد طرحا لبوستر الرسمي لمسلسل “تحت الوصاية” الذى تخوض به الماراثون الرمضاني 2023 . 

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها بفيسبوك :"ممثلة مصرية مهمة وكبيرة ومستنية أشوف مسلسل عظيم يامنى ربنا يوفقك .. #قوة مصرالناعمة ".

تامر حبيب

دعم الفنان تامر حبيب صناع مسلسل تحت الوصاية ، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، والذي تقوم ببطولته مني زكي ، وذلك بعد انتقاد البعض لأفيش العمل . 

وقال تامر حبيب عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك : إن شاء الله المسلسل هایبسطنا و يمتعنا إحنا الناس الطبيعية علشان كل الناس المشاركين في المسلسل ده فنانین محترمین و موهوبین و كل أعمالهم اللي عملوها قبل كده اعمال حلوة و ناجحة وممتعة ومحترمة... و ربنا يهدي و يشفي العيانين.... ورمضان كريم . 

مسلسل تحت الوصاية

وتعكف منى زكي ، حاليا على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل “تحت الوصاية”، الذي تقوم ببطولته في رمضان2023، وكانت متواجدة بالإسكندرية خلال الأيام الماضية لالتقاط بعض المشاهد بعد فترة من التواجد بمحافظة دمياط التي تدور بها أحداث العمل. 

وتواصل النجمة مني زكي، تصوير أحداث مسلسل "تحت الوصاية"، من أجل العرض في رمضان 2023، وتواجد الفريق مدة طويلة في محافظة دمياط، ثم انتقل إلى محافظة الإسكندرية، ومن المقرر استمرار التصوير هناك حتى 15 مارس المقبل.

قصة مسلسل تحت الوصاية 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهما بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته مع منى زكي كل من  نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.

تحت الوصاية من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون من 15 حلقة.

 

مسلسل “تحت الوصاية” مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية دعم الفنانة منى زكي حجاب منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

ترشيحاتنا

مفيش حد يستاهل.. رضوى الشربيني توجّه رسالة لـ متابعيها عبر إنستجرام

لوخ نيس.. ظهور وحش البحر الأسطوري يرعب المواطنين في بريطانيا |شاهد

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر هذا التصرف فى عربيتك

القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي

المعهد المالي البريطاني: الاقتصاد المصري من أفضل جهات الاستثمار في أفريقيا |فيديو

بسبب أفيش «تحت الوصاية».. أول تعليق لـ منى زكى بعد الهجوم عليها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزواج مفيد للقلب.. أمراض خطيرة تصيب العزاب أكثر

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار البرتقالى؟

أكلة العزومات.. إليك طريقة عمل المكرونة البشاميل

في أحضانه.. نادين نجيم تثير الجدل بظهور جديد برفقة خطيبها |شاهد

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ