بسبب أفيش «تحت الوصاية».. أول تعليق لـ منى زكى بعد الهجوم عليها|شاهد

أثار البوستر الرسمي لمسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، ونال البوستر انتقاد عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا بعد ظهور منى زكى على البوستر بالحجاب.

وفى أول تعليق للفنانة منى زكى كتبت عبر حسابها بتطبيق انستجرام: "صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك، المكتفي كأنك غني، المتقلب، بين الصدق. والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد، سلام عليك حيث کنت، يا من ندر وجودك".

دعم الفنانين لمنى زكى

مى كساب

وجهت الفنانة مي كساب، رسالة إلي الفنانة منى زكي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب الهجوم على منى زكي بسبب أفيش مسلسل تحت الوصاية.

وكتبت مي كساب في تويتة لها: “أنا بحب مني زكي جدا إنسانيا وفنيا بالنسبة لي مدرسة تمثيل منفردة الواحد يتعلم منها طول الوقت أنا مستنية مسلسلها جدًا وواثقة إنها عاملة حاجة عظيمة زي ما عودتنا مني زكي تاريخ كبير كله نجاحات ما شاء الله مني زكي الفنانة المصرية بنت كل بيوت مصر بنتنا اللي نحطها في عينينا ونطبطب عليها”.

نشوى مصطفى

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على دعم الفنانة منى زكى بعد الهجوم الذى تعرضت له خلال الساعات الماضية بعد طرحا لبوستر الرسمي لمسلسل “تحت الوصاية” الذى تخوض به الماراثون الرمضاني 2023 .

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها بفيسبوك :"ممثلة مصرية مهمة وكبيرة ومستنية أشوف مسلسل عظيم يامنى ربنا يوفقك .. #قوة مصرالناعمة ".

تامر حبيب

دعم الفنان تامر حبيب صناع مسلسل تحت الوصاية ، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، والذي تقوم ببطولته مني زكي ، وذلك بعد انتقاد البعض لأفيش العمل .

وقال تامر حبيب عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك : إن شاء الله المسلسل هایبسطنا و يمتعنا إحنا الناس الطبيعية علشان كل الناس المشاركين في المسلسل ده فنانین محترمین و موهوبین و كل أعمالهم اللي عملوها قبل كده اعمال حلوة و ناجحة وممتعة ومحترمة... و ربنا يهدي و يشفي العيانين.... ورمضان كريم .

مسلسل تحت الوصاية

وتعكف منى زكي ، حاليا على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل “تحت الوصاية”، الذي تقوم ببطولته في رمضان2023، وكانت متواجدة بالإسكندرية خلال الأيام الماضية لالتقاط بعض المشاهد بعد فترة من التواجد بمحافظة دمياط التي تدور بها أحداث العمل.

وتواصل النجمة مني زكي، تصوير أحداث مسلسل "تحت الوصاية"، من أجل العرض في رمضان 2023، وتواجد الفريق مدة طويلة في محافظة دمياط، ثم انتقل إلى محافظة الإسكندرية، ومن المقرر استمرار التصوير هناك حتى 15 مارس المقبل.

قصة مسلسل تحت الوصاية

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهما بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته مع منى زكي كل من نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.

تحت الوصاية من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون من 15 حلقة.