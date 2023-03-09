ألماني بسعر صيني.. اشتر أودي A5 مستعملة | صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" بشكل قياسي خلال فترة وجيزة، انطلقت شرارتها في شهر فبراير عام 2022 ومازالت مستمرة حتى الآن، وعلى رأسها السيارات الصينية التي وصلت أسعارها لفئة المليون جنيه لأول مرة بالسوق المصري.

مرسيدس CLA 180 موديل 2015

ونظراً لهذه الزيادات الكبيرة، يبحث المشترون الجدد عن شراء سيارة "مستعملة أو جديدة" بنفس قيمة السيارات الصينية الجديدة بالوقت الحالي وتحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، وتأتي السيارات الألمانية على قائمة أقوى السيارات التي تحافظ على قيمتها، ومن أشهرها مرسيدس CLA 180 موديل 2015

مرسيدس CLA 180 موديل 2015

مواصفات مرسيدس CLA 180 موديل 2015

تتوفر السيارة مرسيدس CLA 180موديل 2015 بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 120 حصانا، متصل بالعجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 7 سرعات.

وفيما يتعلق بمعدل استهلاك السيارة مرسيدس CLA 180موديل 2015 من الوقود فيبلغ 6.9 لتر / 100 كم داخل المدينة، و4.2 لتر / 100 كم خارج المدينة، في حين يبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة مرسيدس CLA 20155.2 لتر / 100 كم.

مرسيدس CLA 180 موديل 2015

قياسات وأبعاد السيارة مرسيدس CLA 180 موديل 2015

الطول الكلي: 4630 مم

العرض الكلي: 1777 مم

الارتفاع الكلي: 1432 مم

قاعدة العجلات: 2699 مم

وزن السيارة: 1430 كيلوجرام

سعة خزان الوقود: 50 لتر

أسعار السيارة مرسيدس CLA 180 موديل 2015

يبلغ سعر السيارة مرسيدس CLA 180 موديل 2015 في سوق المستعمل 800,000 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.