أخبار السيارات|بخصم 70% لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة بيجو 3008.. سعر تويوتا راف فور بالسوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

كشفت العلامة التجارية اليابانية تويوتا عن زيادة جديدة لأسعار السيارة الرياضية الفارهة راف فور، وبلغت قيمة الزيادة 750 ألف جنيه، وتقدم في السوق المصري بفئة واحدة فقط بنظام دفع رباعي قوي، وتأتي مزودة بأحدث التقنيات ووسائل الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق.

رغم زيادة انتشار سيارات الكروس أوفر الرياضية عالميًا وغزوها للسوق المصري إلا أن سيارات السيدان احتفظت بمكانتها التاريخية وقدرتها على المنافسة، ويأتي في مقدمتها تويوتا كورولا وفيات تيبو.

تعتبر السيارة بيجو 3008 أحد أبرز إصدارات العلامة الفرنسية العريقة بالأسواق العربية في فئة الكروس أوفر الرياضية، وتعتبر من ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة 70% وإجراء عدة تسهيلات عليها.

اشتهرت العلامة التجارية الفرنسية سيتروين بإنتاج السيارات الاقتصادية في السوق المصري مطلع الألفية الجديدة، ومن أبرز إصدارتها السيارة إكسارا موديل 2000، والتي صنعت في الفترة من عام 1997 حتي 2004.

أقر مجلس النواب المصري عدة تعديلات على قانون استيراد السيارات من الخارج، جاءت على النحو التالي:

تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات

مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023

تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.

أثارت حادثة سيارة تسلا منذ وقت قريب الكثير من الجدل، وذلك عندما خرجت عجلة القيادة من السيارة في يد السائق بالمعنى الحرفي أثناء القيادة، ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة ، والآن هناك مالكو سيارات كهربائية أخرى