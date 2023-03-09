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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|بخصم 70% لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة بيجو 3008.. سعر تويوتا راف فور بالسوق المصري

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

عملاق الدفع الرباعي.. سعر تويوتا راف فور بالسوق المصري| صور

كشفت العلامة التجارية اليابانية تويوتا عن زيادة جديدة لأسعار السيارة الرياضية الفارهة راف فور، وبلغت قيمة الزيادة 750 ألف جنيه، وتقدم في السوق المصري بفئة واحدة فقط بنظام دفع رباعي قوي، وتأتي مزودة بأحدث التقنيات ووسائل الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق.

 

كورولا وتيبو .. 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري | صور

رغم زيادة انتشار سيارات الكروس أوفر الرياضية عالميًا وغزوها للسوق المصري إلا أن سيارات السيدان احتفظت بمكانتها التاريخية وقدرتها على المنافسة، ويأتي في مقدمتها تويوتا كورولا وفيات تيبو.

 

بخصم 70% لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة بيجو 3008

تعتبر السيارة بيجو 3008 أحد أبرز إصدارات العلامة الفرنسية العريقة بالأسواق العربية في فئة الكروس أوفر الرياضية، وتعتبر من ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة 70% وإجراء عدة تسهيلات عليها.

 

للمهام اليومية.. سيتروين مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

اشتهرت العلامة التجارية الفرنسية سيتروين بإنتاج السيارات الاقتصادية في السوق المصري مطلع الألفية الجديدة، ومن أبرز إصدارتها السيارة إكسارا موديل 2000، والتي صنعت في الفترة من عام 1997 حتي 2004.

 

للمصريين في الخارج.. الوديعة البنكية لـ تويوتا ياريس بتخفيض 70%

أقر مجلس النواب المصري عدة تعديلات على قانون استيراد السيارات من الخارج، جاءت على النحو التالي: 

تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات

مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023

تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.

 

استدعاء 120 ألف سيارة تسلا للفحص بسبب مشكلات السلامة

أثارت حادثة سيارة تسلا منذ وقت قريب الكثير من الجدل، وذلك عندما خرجت عجلة القيادة من السيارة في يد السائق بالمعنى الحرفي أثناء القيادة، ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة ، والآن هناك مالكو سيارات كهربائية أخرى

تسلا تويوتا ياريس سيتروين الوديعة البنكية سيدان

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بخصم 70% لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة بيجو 3008

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