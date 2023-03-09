بدون ميك آب.. آمال ماهر تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة آمال ماهر، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بدون ميك اب بملامح طبيعية، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، وتسريحة شعر الريفي.

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية "اللي قادرة" اللى كانت الأغنية الدعائية لمسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وهى من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز.

ويعد ألبوم "أصل الإحساس" هو آخر أعمال الفنانة آمال ماهر وضم 16 أغنية وهى "أصل الإحساس"، "وفيها إيه"، "مش هنساه"، "ما خلاص"، "لو رسمته"، "حكاية تعيش"، "حبيبي هانت"، "غاب"، "الطير الوحيد"، "عايشين"، "قلبك كبير – مالها"، "أجمل حب"، "قالوا بالكتير"، "ياما عز عليا"، "اديني فرصة"، “بداية بدايتك”.