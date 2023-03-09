بعد زلزال الفلبين المدمر .. موقف مصر من توقعات العالم الهولندي

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة حدوث زلزال مدمر في مصر حسب كلام المدعي الهولندي "فرانك هوغربيتس".

ويستمر باحث الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في إثارة الجدل بتنبؤاته التي يقول إنها تستند على حقائق علمية، ليستمر في توقعاته التي أثارت الجدل والرعب في آن، لاسيما عبر مواقع التواصل، خصوصا بعد أن تطابقت مع الواقع، إثر ترجيحه حدوث زلزال في تركيا قبل يومين من وقوعه.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيولوجية، إن هناك بعض مروجي الشائعات قالوا أن الأسبوع الأول من مارس سيكون هناك دمار وهلاك لمصر ولبنان ولكن هذا لم يحدث حتى الآن ولا يوجد أي أساس لهذه التوقعات.

وأضاف " صلاح الحديدي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه لا يوجد أي مؤشرات تقول أنه سيحدث زلزال مدمر لمصر خلال هذه الفترة، موضحا ان هناك هزات أرضية تحدث بنسب معينة ولا يشعر بها السكان ، وإذا زادت هذه الهزات بنسبة كبيرة يكون هذا مؤشر لحدوث زلزال قوي وذلك لم يحدث حتى الآن.

وتابع الدكتور صلاح الحديدي، أن العالم الهولندي الذي يدعي حدوث زلزال مدمر في مصر ليس متخصصا بل أخذ المهنة عن والده فقط وبدأ يمارسها، ولا يوجد معه دلائل علمية قوية.

زلزال ضرب الفلبين

ورصد مقطع فيديو مصور بكاميرا هاتف محمول، لحظة وقوع زلزال ضرب الفلبين، يوم الثلاثاء، بقوة 6 درجات، وذلك بعدما توقع العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس.

وجاء الزلزال بعد يوم من توقع العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، بوقوع زلزال بتاريخ 7 مارس، حيث أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا قوته ست درجات ضرب جنوب الفلبين، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.