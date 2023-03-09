انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول ‏لشباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد

نظمت كلية الآداب جامعة الوادي الجديد المؤتمر العلمي الأول ‏لشباب الباحثين تحت عنوان "العلوم الإنسانية وقضايا ‏المجتمع .. رؤية مصر 2030 بقاعة المؤتمرات في كلية الطب البشري وتحت ‏رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة .

وألقى الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلمة أشاد فيها بكلية الاداب وأقسامها المختلفه كما أشاد بالمؤتمر العلمي الأول ‏لشباب الباحثين، تحت عنوان "العلوم الإنسانية وقضايا ‏المجتمع .. رؤية مصر 2030 وأثر ذلك في بناء شخصية الباحث وكذلك دور البحث في تنمية المجتمع.

وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود وكيل كليةالآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أن المؤتمر الأول لشباب الباحثين يأتي في إطار حرص ‏جامعة الوادي الجديد على النهوض بشبابها الباحثين وتشجيعهم على البحث العلمي.

وأشار إلى أهمية دور العلوم الإنسانية في الحد من مشكلات المجتمع والمساهمة في تطور المجتمع علاوة علي بناء شخصية الباحث علميا ومهاريا وقيميا وإعدادهم بوصفهم قادة ‏المستقبل‎.‎

وأضاف أن ‏البحث العلمي طريقة للوصول إلى المعرفة واكتشاف ما هو ‏جديد بالمجالات العلمية كافة، والإسهام في مساعدة الدولة في ‏التخلص من المشكلات والظواهر السلبية التي تعاني منها، لما ‏يتوصل إليه من نتائج دقيقة حول الظواهر وتقديم مقترحات ‏وحلول لمعالجتها، مضيفًا إلى أنه وسيلة هادفة تتيح للباحث ‏الفرصة للاعتماد على ذاته، من خلال اكتساب المعلومات ‏بنفسه‎.‎

بالاضافة إلى أن المؤتمر ‏ينطوي على العديد من المحاور والنقاط المهمة التي تعزز ‏جهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، ‏ومن أهمها تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في ‏البحث العلمي، والالتزام بضمان إجراء البحوث وفقًا لما هو ‏مناسب تحت المعايير الأخلاقية القانونية والمهنية‎

وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبدالسلام وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب على أهمية البحث العلمي ونشر ثقافة البحث العلمي وهي العمود الفقري للباحث.

وأكد عميد كلية الآداب أن المؤتمر شهد إقبالًا كبيرًا ‏وتفاعلًا من شباب الباحثين المشاركين من مختلف الجامعات ‏المصرية ومراكز البحوث، مشيرًا إلى أن المؤتمرات البحثية ‏أحد منافذ الاتصال العلمي والعمود الفقري الذي يدعم ‏الباحثين، وأن الاستثمار في مجال البحث العلمي يؤدي إلى ‏زيادة القدرات المحلية الابتكارية التي تسهم في تطوير ‏الإنتاجية الوطنية.