عمرو دياب يُشارك صورًا من حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة بالرياض |شاهد

شارك الفنان عمرو دياب عدة صور جديدة له من مسرح الرياض في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر عمرو دياب في الصور رفقة الفنان محمد منير، والموسيقار هاني شنودة وعدد كبير من الفنانين الذين حضروا التكريم.

وعلق الموسيقار هاني شنودة على حفل تكريمه في الرياض بالمملكة العربية السعودية.. وكتب عبر حسابه على تويتر: “تشرفت بلقاء المستشار تركي آل الشيخ وسعدت بمبادرته الكريمة، ولم يفاجئني وعيه الفني وحرصه علي نشر الثقافة، ولكني فوجئت باهتمامه بشخصي المتواضع، شكرًا تركي آل الشيخ”.