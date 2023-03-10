التقط صور لـ السيدات في الحمام ..عقوبات مشددة تواجه ممرض مستشفى المنوفية

جدل كبير أثاره ممرض بمستشفى جامعة المنوفية خلال الساعات الأخيرة، بعدما استغاثت سيدة داخل حمام "دورة مياه" بقسم الباطنة بعد اكتشافها وضع المتهم لهاتفه في أحد أركان الحمام وضبطه على وضع التصوير.

في سياق متصل، قررت نيابة مركز شبين الكوم التابع لمحافظة المنوفية بحبس المتهم المتهم بتصوير عدد من السيدات داخل حمام قسم النساء في مستشفى جامعة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث المباحث للتأكد من صحة الواقعة.

وكانت قد قامت سيدة بتحرير محضر فى قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ضد ممرض كان يحاول تصويرها أثناء تواجدها في الحمام عن طريق وضع هاتفه بأحد أركانه.

عقوبة التقاط الصور الشخصية دون علم صاحبها

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .

( 1 ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(2) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة

وكفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، والصور الشخصية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.