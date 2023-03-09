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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة جنوب سيناء: بدء إجراءات تعيين 50 من ذوي الهمم بالفنادق

صدى البلد

تقوم مديرية القوى العاملة في محافظة جنوب سيناء حاليا  باتخاذ إجراءات ترشيح تمهيدا لتعيين ٥٠ من ذوي الهمم؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وخطة وزارة القوي العاملة  بشأن دمج هذه الفئة في المجتمع بعد  حصرهم  وتدريبهم  تمهيدا لتشغيلهم.                                                                                         

وقالت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء : إن لجنة الموارد البشرية التابعة لغرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة بفندق صن رايز اربيان عقدت اجتماعا لبحث آليات تدريب وتشغيل ذوى الهمم ؛ حيث تم الاتفاق على التعاون فيما يخص تشغيل تلك الفئة في أقرب وقت، وجرى ترشيح  ٥٠ من ذوى الهمم ؛  وجاري اتخاذ إجراءات تعيينهم..

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء ، انه تم عقد اجتماع لجنة الموارد البشرية التابعة لغرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة وذلك لبحث آليات تدريب وتشغيل ذوى الهمم مع مديرى إدارات الموارد البشرية بشرم الشيخ، موضحاً أن لجنة الموارد البشرية تضم جميع مديري الموارد البشرية بشرم الشيخ لعدد ١٨٦ منشأه يعمل فيها ما يقرب من ٤٠ الف عامل ، وتم الاتفاق علي تنفيذ القانون فيما يخص تشغيل ذوى الهمم في اقرب وقت حتى تستوفى جميع المنشآت النسبة المقررة قانوناً.                                          

وكانت البداية ترشيح  ٥٠ من ذوى الهمم؛  وجاري اتخاذ إجراءات تعيينهم وسوف يتم استكمال الترشيحات للمنشآت خلال الفترة القادمة .

حضر الاجتماع أكرم محمد مدير مكتب عمل شرم الشيخ ، وضياء زيان رئيس لجنة الموارد البشرية بالمحافظة .                                                      

وتم الاتفاق علي عقد الاجتماع بصفة دورية ومكثفة لمتابعه موقف تشغيل ذوي الهمم طبقا لقانون ١٠ لسنه ٢٠١٨ والذى نص في مادته 81 على ان تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا، اجتماعيا، ثقافيا، ترفيهيا، رياضيا وتعليميا، وضمان توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بضمان تخصيص نسبه منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

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القوى العاملة السيسي المنشآت الفندقية

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