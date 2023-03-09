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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكت بشدة.. الرئيس السيسي يواسي أم أحد الشهداء|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أسر الشهداء في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

 

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وبكت والدة أحد الشهداء بشدة أثناء قيام الرئيس السيسي بتكريمها في ندوة القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسي بمواساتها.

ووصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور وقائع الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد.

وفي يوم الشهيد، تظل القوات المسلحة، هي رمز الوفاء لأبطاله، الذين ضحوا بأروحهم ودمائهم فداء للوطن، ترد لهم الجميل وتقدم لهم العطاء والتكريم، وتحيط أسرهم وأبنائه بالرعاية والاهتمام بما قدموه لوطنهم من تضحيات وبطولات حفظت له كرامته وأمجاد خلوده.

ويتجدد عهد الأبطال بالذود عن مصرنا الغالية بكل غال ونفيس، نتذكر هؤلاء الأبطال الذين وهبوا حياتهم للوطن، فلم يهابوا الموت، بل أقدموا عليه، مؤمنين بحق  بلدهم عليهم وقدسية ترابها وفريضة الدفاع عنه وشرف الشهادة في سبيله.

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