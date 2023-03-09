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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العربيتين اتعجنوا.. مصرع وإصابة 5 شباب في حادث مروع بطريق الواحات

صدى البلد

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب اثنين آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الواحات قبل الواحات البحرية بـ 30 كيلو بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق الواحات قبل الواحات ب30 كيلو بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث مصرع كلا من "أشرف عزب شخلول" 18 سنة، "محمد سعد السيد" 20 سنة، شاب في منتصف العقد الثاني مجهول الهوية، بينما أصيب "محمد فوزي بشبيشي" 43 سنة مصاب في الرأس والكتف الأيسر وشاب حوالي 17 سنة مجهول الهوية. 

تم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم تصادم سيارتين ملاكي طريق الواحات الواحات البحرية مديرية امن الجيزة

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