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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يشن حملة مكبرة بأسيوط ويضبط 32 قطعة سلاح نارى

المضبوطات
المضبوطات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (البدارى) .

وأسفرت جهودها عن ضبط (32) قطعة سلاح نارى أبرزها (11 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 10 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (20 متهم " لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (421) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

الأجهزة الامنية حملة مكبرة مديرية امن اسيوط تنفيذ الأحكام مكافحة الجريمة

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