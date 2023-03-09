عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازي وحامد يقودان تشكيل اتحاد جدة ضد نصر رونالدو في الدوري السعودي

حجازي وطارق حامد
حجازي وطارق حامد

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر،  في قمة الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تشكيل الاتحاد

وشهد تشكيل الاتحاد، تواجد المحترفين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد كأساسيين.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - هنريكي - إيجور كورنادو - عبد العزيز البيشي

خط الهجوم: رومارينهو - عبد الرزاق حمدالله

تشكيل النصر

وشهد تشكيل النصر تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو كأساسي

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبدالإله العمري – ألفارو جونزاليس – عبدالله مادو

خط الوسط: سلطان الغنام –  لويس جوستافو – عبدالمجيد الصليهم – عبدالرحمن غريب – جيسلان كونان

خط الهجوم: محمد مران – كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة معقل فريق الاتحاد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع زلزال قوي.. تفاصيل

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

ترشيحاتنا

للفلاحين.. 50 جنيها رسوما وضرائب على الجرار الزراعي في قانون المرور ..تفاصيل

هنحتفل كلنا في سيناء خالية من الإرهاب.. وعد الرئيس لأسر الشهداء

5 سيارات شهيرة تحت 100 ألف جنيه| صور

إطلاق أول بوستر دعائي لـ برنامج رامز جلال رمضان 2023 .. شاهد اسمه

علاقة حركة حماس بجماعة الإخوان الإرهابية.. اللواء حسن عبد الرحمن يكشف التفاصيل

قرارات مهمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن تهديدات إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان رمضان .. طريقة عمل الخشاف بالمنزل

آخر كلام.. 3 أسباب ترجح كفة ليفربول في الاحتفاظ بـ صلاح

في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

يشبه السحلية وأكله حلال.. ماذا تعرف عن لحم الضب الشهي؟

فيديو

بيصور الستات في الحمام.. اعترافات فاضحة لممرض مستشفى المنوفية

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ