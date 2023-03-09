حجازي وحامد يقودان تشكيل اتحاد جدة ضد نصر رونالدو في الدوري السعودي

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر، في قمة الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تشكيل الاتحاد

وشهد تشكيل الاتحاد، تواجد المحترفين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد كأساسيين.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - هنريكي - إيجور كورنادو - عبد العزيز البيشي

خط الهجوم: رومارينهو - عبد الرزاق حمدالله

تشكيل النصر

وشهد تشكيل النصر تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو كأساسي

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبدالإله العمري – ألفارو جونزاليس – عبدالله مادو

خط الوسط: سلطان الغنام – لويس جوستافو – عبدالمجيد الصليهم – عبدالرحمن غريب – جيسلان كونان

خط الهجوم: محمد مران – كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة معقل فريق الاتحاد.