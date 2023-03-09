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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2023.. عبير صبري تروج لشخصيتها في مسلسل جميلة

عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، صورًا من كواليس مسلسل “جميلة” المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت عبير صبري علي الصور، كاتبة: “نيرمين عبد الحميد ...مسلسل جميلة رمضان باذن الله، انا متحمسه جدا وانتم ؟”.

وتحدثت الفنانة عبير صبري، عن دورها في مسلسل جميلة، قائلة: المسلسل حلو أوي..وأقدم شخصية مختلفة تماما عن الأدوار السابقة.

أضافت "عبير صبري" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،:" شخصيتي في المسلسل مختلفة وملئية بالصراعات..بحاول أرجع طليقي بكل الطرق من زوجته الأخرى وهي ريهام حجاج".

واسترسلت: زوجي في المسلسل الفنان هاني عادل، والمسلسل مليء بالتشويق والإثارة، ويضم كوكبة من كبار النجوم والفنانين.

وأكملت: هناك منافسة بين كل المشاركين في المسلسل، ولا يوجد ما يعرف بالغيرة والتنافس، متابعة:" كلنا بنشتغل مع بعض عشان نقدم مسلسل حلو".

الفنانة عبير صبري عبير صبري مسلسل “جميلة” رمضان 2023 دراما رمضان 2023

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