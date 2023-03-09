وزير السياحة يختتم مشاركته ببورصة برلين السياحية ITB بجولة داخل الجناح المصري

في ختام مشاركته في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي استمرت فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين، حرص أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، على القيام بجولة داخل الجناح المصري المُشارك بالبورصة، والتقاط صورة تذكارية جماعية مع فريق عمل وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المُشاركين في تنظيم هذا الجناح.

ووجه أحمد عيسى لهم جزيل الشكر والتقدير ولاسيما الأستاذ محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها، على ما قاموا به من جهود وحرصهم على إخراج مشاركة الوزارة والجناح المصري المُشارك بالصورة اللائقة والتي لاقت استحسان الكثير حيث حظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين خلال أيام البورصة.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد افتتح، يوم 7 مارس الجاري، الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، وعقب ذلك قام السيد الوزير بجولة داخل الجناح التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومقدماً لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة، ومؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها.



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