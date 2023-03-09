هروبا من العقوبات..روسيا تشتري أسلحة من إيران سرا

ذكرت "سكاي نيوز"، أن إيران سلمت سرا ذخائر ومعدات ضرورية إلى روسيا في بداية العام، منها 100 مليون رصاصة و 300 ألف قذيفة مدفعية. ولكن امتنعت وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان عن التعقيب على التقرير.

وبحسب التقارير، فإن سفينتي الشحن "موسى جليل" و "بجي"، اللتين كانتا ترفعان العلم الروسي، كانتا ترسوان في ميناء أمير أباد على بحر قزوين يوم 9 يناير.

كما تظهر سجلات الشحن أن السفينتين انطلقتا على التوالي في اليوم التالي، وبقيا بالقرب من ساحل تركمانستان لعدة أيام بعد ذلك بيومين، وصلتا إلى ميناء أستراخان الروسي في 27 من الشهر نفسه بعد عبورهما بحر قزوين.

وقالت مصادر أمنية بريطانية، إن السفينتين كانتا تحملان نحو 200 حاوية مليئة بالأسلحة. من بينها، عيار الرصاص 5.56 ملم، 7.62 ملم، 9 ملم، 12.7 ملم و 14.5 ملم، والتي تستخدم على التوالي في المسدسات والبنادق الهجومية والمدافع الرشاشة.

كما توجد أيضًا قنابل 40 ملم لقاذفات القنابل اليدوية وصواريخ مضادة للدبابات 107 ملم في الحاوية، و 4 قذائف هاون من عيار 60 ملم، 81 ملم و 120 ملم. بالإضافة إلي ذلك صواريخ 130 ملم و 122 ملم و 152 ملم، وقذائف دبابات 115 ملم و 125 ملم.

كما تم تسليم المعدات العسكرية الأخرى بما في ذلك 10 آلاف قطعة من الدروع والخوذات. وتشتري روسيا الذخيرة من إيران نقدًا من أجل الالتفاف على العقوبات.

ولكن يعتقد القائد السابق للقيادة الاستراتيجية البريطانية بارونز، أنه في ظل معدل الاستهلاك الحالي، فإن عدد القذائف التي تبيعها إيران لروسيا لن يستمر طويلاً.