عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من أحمد عبدالملك عن مقارنة اللاعبين الحاليين بجيل حسن شحاتة

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، أن تطور وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أنعكست سلبيا على لاعبي الجيل الحالي، مشيرا إلى أنه قديمًا كان يتم معرفة الاخبار عن طريق الصحف، لكن الآن الخبر يتم معرفته في نفس اللحظة، وقد يتأثر اللاعب بما يقال عنه سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "في الوقت الحالي يتم تقييم اللاعب بالشوط الواحد، ولا يوجد مقارنة بين الجيل الحالي وجيل  حسن شحاتة الذهبي، وكانت هناك لاعبين "رجال بمعنى الكلمة" يبذلون قصارى جهدهم من أجل الظهور بشكل جيد، ولكن المواهب الآن قلت بشكل كبير في مصر".

وأضاف: "الجيل الحالي مظلوم، لأنه يتم مقارنتهم بلاعبين مميزين في الجيل السابق في منتخب مصر، وكان هناك لاعبين آخرين من الاقاليم ينضمون للمنتخب ويظهرون بمستوى رائع للغاية".

وتابع عبدالملك: "الجيل الحالي تم جلب مدربين كبار لهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في بطولات كبيرة، وأصبح هناك اهتمام إعلامي كبير".

وأكمل: "موضوع الاستثمار في قطاعات الناشئين والاكاديميات وراء تراجع مستوى الكرة المصرية بشكل كبير، وقضى تمامًا على ظهور مواهب مميزة، وأي لاعب (مُقتدرماليا) الآن قادر على اللعب في مستويات كبيرة في بعض الأندية، والأجيال الحالية تأثرت سلبًا بهذا الاستثمار الذي اخترق منتخبات مصر بشكل واضح والدليل ما حدث في منتخب الشباب".

وختم: "صعدنا كأس العالم في 2018 لأن كان هناك استقرار مع كوبر، واللاعبين كانوا في أفضل حالاتهم، ولا يوجد تخطيط واضح الآن من أجل تحقيق إنجاز كروي آخر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

ترشيحاتنا

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

وظائف خالية بمحافظة الدقهلية..الشروط والأوراق المطلوبة

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي لم يستطع العثور على معظم الأصول الروسية وتجميدها

مضاعفاته خطيرة.. احذر هذا النوع من الأنفلونزا

فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة

منزلة الشهداء عند ربهم.. موضوع الأوقاف في ثالث جمعة من شعبان غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

شعر غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

طريقة تحضير الرقاق بوصفة اقتصادية

بعد أزمتها الصحية ودخولها العناية.. معلومات صادمة حول مرض شيرين الطحان

فيديو

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

وقوع زلزال بقوة 10 ريختر أكذوبة..كيف انتصرت البحوث الفلكية على العالم الهولندي؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ