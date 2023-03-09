تعليق ناري من أحمد عبدالملك عن مقارنة اللاعبين الحاليين بجيل حسن شحاتة

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، أن تطور وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أنعكست سلبيا على لاعبي الجيل الحالي، مشيرا إلى أنه قديمًا كان يتم معرفة الاخبار عن طريق الصحف، لكن الآن الخبر يتم معرفته في نفس اللحظة، وقد يتأثر اللاعب بما يقال عنه سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "في الوقت الحالي يتم تقييم اللاعب بالشوط الواحد، ولا يوجد مقارنة بين الجيل الحالي وجيل حسن شحاتة الذهبي، وكانت هناك لاعبين "رجال بمعنى الكلمة" يبذلون قصارى جهدهم من أجل الظهور بشكل جيد، ولكن المواهب الآن قلت بشكل كبير في مصر".

وأضاف: "الجيل الحالي مظلوم، لأنه يتم مقارنتهم بلاعبين مميزين في الجيل السابق في منتخب مصر، وكان هناك لاعبين آخرين من الاقاليم ينضمون للمنتخب ويظهرون بمستوى رائع للغاية".

وتابع عبدالملك: "الجيل الحالي تم جلب مدربين كبار لهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في بطولات كبيرة، وأصبح هناك اهتمام إعلامي كبير".

وأكمل: "موضوع الاستثمار في قطاعات الناشئين والاكاديميات وراء تراجع مستوى الكرة المصرية بشكل كبير، وقضى تمامًا على ظهور مواهب مميزة، وأي لاعب (مُقتدرماليا) الآن قادر على اللعب في مستويات كبيرة في بعض الأندية، والأجيال الحالية تأثرت سلبًا بهذا الاستثمار الذي اخترق منتخبات مصر بشكل واضح والدليل ما حدث في منتخب الشباب".

وختم: "صعدنا كأس العالم في 2018 لأن كان هناك استقرار مع كوبر، واللاعبين كانوا في أفضل حالاتهم، ولا يوجد تخطيط واضح الآن من أجل تحقيق إنجاز كروي آخر".