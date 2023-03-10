عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى فاروق تطعم الحمام فى الحرم المكي

منى فاروق
منى فاروق

 


حرصت الفنانة منى فاروق على مشاركة جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها داخل الحرم المكي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت منى فاروق في الصور وهي مرتدية ملابس الإحرام السوداء، وهى تطعم الحمام داخل الحرم المكى،  نالت اعجاب متابعيها.

 

وتتميز  الفنانة منى فاروق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".


أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

 

 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠٠١٠٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠٠١٠٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠٠١٠٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠٠١٠٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠٠١٠١٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠٠١٠١٤
مني فاروق الفنانة مني فاروق مسلسل الأب الروحي ملابس الإحرام مسلسل قيد عائلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

ترشيحاتنا

بازوكا : الإسماعيلي لن يهبط للدرجة الثانية وسيعود لسابق عهد بشرط التكاتف

قلق في الأهلي من التفريط في نجمي الفريق خلال الصيف .. تفاصيل

أكثر 10 شركات مبيعا للسيارات في فبراير 2023 .. تفاصيل

مواقيت الصلاة لـ الجمعة الثالثة من شعبان بالقاهرة وبعض المحافظات

أفضل موبايل للسيلفي.. مواصفات تكنو Spark 10 5G الجديد

إسلام صادق : خلاف داخل أروقة اتحاد الكرة حول تكريم محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفاته خطيرة.. احذر هذا النوع من الأنفلونزا

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

شعر غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

طريقة تحضير الرقاق بوصفة اقتصادية

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ