دولة عربية تتربع على عرش أقوى جوازات السفر في العالم

كشف مؤشر جديد صادر عن شركة "نوماد" المتخصصة في استشارات الضرائب والهجرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة في قائمة الدول صاحبة أقوى ‏جوازات السفر على مستوى العالم، وذلك من المرتبة الـ32 في ترتيب 2022.

وبناءً على هذا التصنيف، فإن جواز السفر الإماراتي يتمتع بالعديد من الامتيازات ‏التي تعطي لحامله إمكانية السفر دون الحاجة لتأشير لنحو 181 دولة، وكذلك دون ‏ضرائب على الدخل.‏

معيار التصنيف

وعلى خلاف العديد من التصنيفات الأخرى التي تركز فقط على امتيازات السفر ‏بدون تأشيرة، يأخذ مؤشر "نوماد" لعام 2023" خمسة عوامل في ‏الاعتبار لكل منها نسب مختلفة، وهي عدد الدول التي يتيح جواز السفر دخولها دون تأشيرة (50%)، والضرائب (20%)، والإدراك (10%)، والجنسية المزدوجة (10%)، والحريات الشخصية (10%).

في عام 2021، أعلنت الحكومة الإماراتية إتاحة الجنسية ‏للأجانب المستثمرين والأطباء والعلماء والمفكرين بعد استيفاء متطلبات معينة.‏ ومع ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى جواز السفر الإماراتي على أنه أحد أصعب جوازات ‏السفر في الحصول عليها.‏

ولطالما تتصدر كندا تصنيفات جوازات السفر، لكن ترتيبها تراجع هذا العام بسبب ‏خسارة نقاط في معيار الحريات الشخصية.‏

وجاء في الترتيب بعد الإمارات جواز سفر لوكسمبورج ثم سويسرا ثم أيرلندا ثم البرتغال وبعدها ألمانيا والتشيك ونيوزيلندا والسويد وفنلندا وهولندا.

على الجانب الآخر، تحظى البرتغال بشعبية لدى العديد من الأجانب، بما في ذلك ‏الأثرياء الذين أرادوا تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي والمتقاعدين والأسر، ‏لكنها عانت من أزمة إسكان وارتفاع أسعار الإيجارات والشراء.