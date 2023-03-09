اليوم.. ندوة بعنوان "امرأة من الإمارات.. رحلة علم ومعرفة" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي ندوة بعنوان "امرأة من الامارات: رحلة علم ومعرفة" وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتلقي الندوة الدكتورة رفيعة غباش؛ رئيس الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا ومدير متحف الامارات للمرأة ويديرها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية.



وتتناول الدكتورة رفيعة غباش من خلال الندوة سيرتها الذاتية العملية والعلمية والتي توجت بالعديد من الإنجازات التي وضعتها في مصاف الرائدات ونالت على آثرها شهرة عالمية واسعة. أيضا تأتى الدكتور رفيعة غباش خلال الندوة على ذكر الصعاب التي واجهتها كامرأة عربية تعمل بحقل العلوم والتكنولوجيا والتي تدلل من خلالها على موقع المرأة في العالم العربي على خريطة العلم والمعرفة.

هذا ويستضيف برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الاسكندرية المقر الدائم للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة/ رفيعة غباش؛ مدير متحف المرأة بدولة الامارات العربية المتحدة. وتأتى هذه المحاضرة ضمن عدد من الفاعليات المشتركة التي يسعى برنامج دراسات المرأة من خلالها إلى دعم وتمكين النساء الفاعلات في مجال العلوم وإبراز ونشر الوعي بدورهن الرائد في المجتمع. إلى جانب فتح قنوات من التواصل والتفاعل بين النساء المهتمات بالمجالات والحقول العلمية المختلفة.