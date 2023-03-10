غرق مركب صيد برأس البر بعد اشتعال النيران بها

قام صيادوا عزبه البرج بالتوجه إلى راس البر في محاولة لانتشال مركب صيد من الغرق، بعد أن تم السيطرة على الحريق الذى شب بها نتيجه لاشتعال النيران بها .

حيث عقب اشتعال النيران بالمركب والذي بدا الاشتعال حسب شهود العيان داخل تنك البنزين بالمركب، تحركت المركب إلى داخل المياه وتعرضت للغرق.

كان قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى شب داخل مركب صيد بمنطقة الجربي برأس البر بمحافظة دمياط، منذ قليل، دون أن يمتد الحريق للمراكب المجاورة.

تم الدفع ب٣ سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف وتبين من المعاينه الاوليه أن السبب ف اشتعال النيران النيران انفجار في تنك البنزين.



كما أكدت المعاينة الأولية أنه لاتوجد خسائر في الأرواح وإنما تم تدمير محتويات المركب بالكامل.



كان قد شب حريق هائل داخل مركب صيد بمنطقه الجربي برأس البر وادى ذلك إلى وجود فزع شديد بين سكان رأس البر نتيجه لانفجار تنك البنزين واشتعال النيران بالمركب ووصول ألسنة اللهب لباقي المراكب إلا أنه تم السيطرة على الحريق وسحب المراكب الأخري لعزبة البرج خوفا من امتداد ووصول النيران إليها.