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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر تطلق حملة ترويجية جديدة لتنشيط السياحة.. نواب: لدينا إمكانيات تؤهلنا لجذب الزائرين الأجانب.. وأي نشاط فى العالم يحتاج للتسويق من خلال شركات متخصصة

السياحة في مصر
السياحة في مصر

عمرو القاضى:الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر

برلماني :مطلوب توفير محطة شبكة إلكترونية لحجز الرحلات السياحية للأقصر وأسوان

نائب: نؤيد إطلاق مصر حملة ترويجية جديدة لتنشيط السياحة

 

أشاد عدد من النواب بإطلاق حملة ترويجية جديدة لتنشيط السياحة بمصر ، وأكدوا أننا فى حاجة إلى فريق عمل متواصل للتواصل مع السفارات المصرية فى أوروبا لبحث مشاكل السياح فى بلادهم بعد عودتهم من مصر إلى بلادهم.

 

فى البداية أشاد النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بإطلاق حملة ترويجية جديدة لتنشيط السياحة بمصر ، مؤكدا أنها حملة جيدة.

 

وأكد إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى حل المشاكل الداخلية فى الأقصر وأسوان من خلال توفير محطات شبكة الكترونية تساعد على الحجز للرحلات السياحية للأقصر وأسوان وإنشاء محاطات فضائية خاصة بالسياحة فى مصر سواء سياحة ثقافية أو علاجية أو شاطئية أو سياح اثار.

 

وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان مخاطبة الشركات العالمية بأن يتم التركيز على الدعاية السياحية لمصر بإعتبارها بلد امنة ، خاصة وأن الإتحاد الأوروبى صنف مصر بإعتبارها منطقة خضراء وهذا أكبر دليل على الدعاية السياحية لمصر.

 

وأشار إلى أننا فى حاجة إلى فريق عمل متواصل للتواصل مع السفارات المصرية فى أوروبا لبحث مشاكل السياح فى بلادهم بعد عودتهم من مصر إلى بلادهم.

 

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا نؤيد إطلاق مصر حملة ترويجية جديدة لتنشيط السياحة ، خاصة وأن أى نشاط فى العالم يحتاج للتسويق من خلال شركات متخصصة.

 

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا من المزايا فى الأماكن السياحية والمناخ المعتدل الذى يساعد فى جذب السائحين الأجانب لزيارة مصر.

 

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرب إفتتاح المتحف المصرى الكبير و تاثر تركيا بالزلزال يصب فى مصلحة جذب السياحة الأجنبية إلى مصر ، لكى نجذب أكبر عدد من السائحين الأجانب إلى مصر وننافس أسبانيا فى جذب السياح.

 

تحت عن عنوان "Your Expectations are History"،  أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي تم إعدادها خلال عام ٢٠٢١  والتي تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

 

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا وإسبانيا، كما ستخاطب الحملة كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، والأسواق جديدة، وستعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.

 

وأضاف أن الفيلم الترويجي للحملة يُلقى الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History وهو دعوة للسائحين للاستمتاع بكل المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري الذي ليس فقط مقصد للاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة بل هو مقصد متكامل يُمكن الاستمتاع فيه بالأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة من التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى.

 

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الشعار المستخدم في الفيلم الترويجي للحملة Your Expectations are History هو بمثابة دعوة مفتوحة لزيارة مصر حيث يوجد بها الكثير الذي يمكن للسائح استكشافه خلال الزيارة، لافتة إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة لجذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة.

 

وأضافت أنه تم عرض الفيلم الترويجي الخاص بالحملة لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد عيسى وزير السياحة والآثار  وحضره العديد من الصحفيين والإعلاميين من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الألمانية والأوروبية خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB التي تستمر خلال الفترة من ٧ وحتى ٩ مارس الجاري. 

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