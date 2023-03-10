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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفعت فياض: بفضل الرئيس السيسي أصبحت سيناء تشهد تطورا واضحا

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض

علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، على أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، قائلا: جماعة الإخوان كانت تستغل طبيعة سيناء لمصالحها، قبل ثورة 25 يناير.


وأضاف "رفعت فياض" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، خلال ثورة الربيع الأول، تم تهريب العديد من الأسلحة الثقيلة إلى مصر، متابعا: الجزء الأكبر من الأسلحة المهربة وصل إلى سيناء.


وشدد على أن هناك جهودا كثيرة بذلت لتطهير سيناء والعمل على تطويرها، منوها بأن العناصر الإرهابية كانت متواجدة ومتعايشة وسط أهالي سيناء.


وأكد أن سيناء أهملت خلال السنوات الماضية، ولكن بفضل الرئيس السيسي أصبحت تشهد تطورا واضحا، من أجل الاستفادة من إمكانياتها وحمايتها بالبشر، لتكون خط دفاع.


ونوه بأنه تم إنفاق مايقارب من 100 مليار جنيه لتنمية سيناء، مشددا على أن سيناء ستتحول خلال السنوات القادمة، على أيد القيادة السياسية.

الرئيس السيسي لندوة التثقيفية الـ 37 ثورة 25 يناير سيناء اخبار التوك شو

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