عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من أول دقيقة تضعها في ورطة.. إليسا تتعرض لـ موجة غضب بسبب لمجرد

إليسا وسعد لمجرد
إليسا وسعد لمجرد

موجة غضب واسعة تواجهها إليسا في السوشيال ميديا والسبب غناؤها مؤخرًا “من أول دقيقة”، وهي الأغنية الشهيرة التي جمعتها مع المغني المغربي سعد لمجرد المحكوم عليه بالسجن 6 سنوات، ومن خلال تقريرًا عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز التعليقات التي جاءت في هذا الصدد.
 

إليسا في ورطة بعد حفلة الدومينيكان

 

وعرضت إليسا فيديو كليب الأغنية على شاشة كبيرة في حفلة لها بجمهورية الدومينيكان الأمر الذي تسبب في جدل واسع وهجوم على الفنانة اللبنانية.
 

واعتبر منتقدوها تصرفها “دعمًا لسعد المتهم بالاغتصاب”، واتهموها بالسقوط في التناقض في تصرفاتها بين حديثها الدائم عن دعم المرأة ومناصرتها لقضاياها وبين تجاهلها لما حدث مع لمجرد 

وفي المقابل آخرون قائلين أنها تحافظ على أصول المهنة بدعمها لزميلها إن كان ظالمًا أو مظلومًا، بل وذهب البعض الأخر لمدحها واعتبار موقفها بطوليًا

إليسا سعد لمجرد من أول دقيقة العربية توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

بشرة خير للنادي الأهلي قبل مواجهة صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة 13 شخصا في إطلاق نار بمدينة هامبورج الألمانية

رغم تعليق مشاركتها.. روسيا تكشف مفاجأة بشأن معاهدة نيو ستارت

بمشاركة 6 مصريين|انطلاق منافسات نصف نهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

عالما لا يشق له غبار.. ذكرى وفاة الشيخ محمد سيد طنطاوي مات بالسعودية ودفن بالبقيع

وزير الري يشارك باحتفالية توقيع تمويل تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة

ضربة معلم.. معلق شهير يطالب الخطيب بدعوة أبناء الأهلي بافتتاح فرع التجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف العلماء النفق الخفي أسفل هرم خوفو ؟.. هذه التقنية المذهلة السر

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ