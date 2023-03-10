من أول دقيقة تضعها في ورطة.. إليسا تتعرض لـ موجة غضب بسبب لمجرد

موجة غضب واسعة تواجهها إليسا في السوشيال ميديا والسبب غناؤها مؤخرًا “من أول دقيقة”، وهي الأغنية الشهيرة التي جمعتها مع المغني المغربي سعد لمجرد المحكوم عليه بالسجن 6 سنوات، ومن خلال تقريرًا عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز التعليقات التي جاءت في هذا الصدد.



إليسا في ورطة بعد حفلة الدومينيكان

وعرضت إليسا فيديو كليب الأغنية على شاشة كبيرة في حفلة لها بجمهورية الدومينيكان الأمر الذي تسبب في جدل واسع وهجوم على الفنانة اللبنانية.



واعتبر منتقدوها تصرفها “دعمًا لسعد المتهم بالاغتصاب”، واتهموها بالسقوط في التناقض في تصرفاتها بين حديثها الدائم عن دعم المرأة ومناصرتها لقضاياها وبين تجاهلها لما حدث مع لمجرد



وفي المقابل آخرون قائلين أنها تحافظ على أصول المهنة بدعمها لزميلها إن كان ظالمًا أو مظلومًا، بل وذهب البعض الأخر لمدحها واعتبار موقفها بطوليًا