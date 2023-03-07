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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعد لمجرد السبب.. الجمهور يهاجم إليسا بسبب تصرف على المسرح I فيديو

اليسا
اليسا

شن عدد من رواد موقع التغريدات العالمي توتير هجوم على الفنانة إليسا بعد إذاعتها وغنائها أغنيتها الشهيرة من أول دقيقة والتى كانت دويتو مع سعد لمجرد . 

واعتبر البعض أن إليسا أخطأت حين فعلت ذلك خاصة مع إدانة سد لمجرد بتهمة التعدي علي  أحد الفتيات وصدور حكم قضائي بحقه. 

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع “يوتيوب”، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

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وتعرضت إليسا، لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.

وتصدرت أغنية “من أول دقيقة” لإليسا وسعد لمجرد تريند “يوتيوب” منذ طرحها، ومستمرة في تصدر قوائم مشاهدات الأعمال الغنائية والموسيقية، وتنتمي للطابع الرومانسي وتدور كلماتها حول قصة حب بين بطليها.

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

إليسا فى العراق :

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لأحياء حفل غنائي ساهر لها في أربيل بـ دولة العراق، يوم الإثنين 20 مارس المُقبل، ضمن أعياد نوروز هناك. 

وأعلنت الفنانة إليسا - عبر حسابها الرسمي على تويتر- تفاصيل حفلها في أربيل، ودعت جمهورها العراقي لحضور الحفل. 

 

إليسا سعد لمجرد الفنان رامي جمال رامي جمال امير طعيمة دولة العراق الشاعر الغنائي أمير طعيمة

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