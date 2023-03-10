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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تستقبل 19 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

بولندا
بولندا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إليها منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى حوالي 10.3 مليون لاجئ، وذلك في أعقاب وصول 19 ألفا و100 وافد أوكراني تقريبا إلى البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة - وفقا لـ (راديو بولندا) اليوم الجمعة - أن 17 ألفا و900 شخص غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرا إلى وصول عدد العائدين إلى أكثر من 8.4 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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