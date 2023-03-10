ارتفاع عدد القتلى وتعليق شولتز.. تفاصيل جديدة بشأن إطلاق نار بهامبورج الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أن ثمانية أشخاص قتلوا، بينهم المسلح، في إطلاق نار على مكان عبادة، قاعة الملكوت لشهود يهوه، في مدينة هامبورج الشمالية، في الساعات الأولى من اليوم إطلاق النار.

وشهود يهوه هم جزء من كنيسة دولية، تأسست في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر ومقرها في وارويك ، نيويورك، ويبلغ عدد أعضائها في جميع أنحاء العالم حوالي 8.7 مليون عضو ، منهم حوالي 170.000 في ألمانيا.

وأشارت الشرطة الألمانية إلى إصابة عدد غير محدد بجروح بعضهم بحالات خطيرة.

ولم ترد أنباء عن الدافع المحتمل لإطلاق النار الذي أثار الذعر ثاني أكبر مدينة في ألمانيا.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتز، عمدة هامبورج السابق، إطلاق النار بأنه "عمل وحشي من أعمال العنف".

قالت الشرطة أثناء الليل إنهم يعتقدون أنه لم يكن هناك سوى مطلق نار واحد، وعثر عليه ميتا في المبنى.

وعمل المحققون طوال الليل لتجميع الأدلة.

وفي صباح يوم الجمعة، تواجد محققي الطب الشرعي الذين يرتدون بدلات بيضاء واقية خارج المبنى مع تساقط ثلوج خفيفة.

وضع الضباط مخاريط صفراء على الأرض وعتبات النوافذ لتمييز الأدلة.

وقال مسؤولون في هامبورج إنه سيكون هناك مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة لمناقشة التفاصيل.

وقال ديفيد سيمونيان، المتحدث باسم شهود يهوه بالولايات المتحدة، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني في وقت مبكر من يوم الجمعة أن "الأعضاء في جميع أنحاء العالم يحزنون على ضحايا هذا الحدث الصادم". كتب: "يقدم شيوخ المصلين في المنطقة المحلية الرعاية للمتضررين من الحدث".

وأضاف: "نحن نفهم أن السلطات لا تزال تحقق في تفاصيل هذه الجريمة. نحن نقدر المساعدة الشجاعة التي تقدمها الشرطة وخدمات الطوارئ ".

وكان مشهد إطلاق النار هو قاعة ملكوت شهود يهوه، وهي عبارة عن مبنى يشبه الصندوق من ثلاثة طوابق بجوار ورشة لتصليح السيارات في منطقة جروس بورستل، على بعد بضعة كيلومترات (أميال) من وسط مدينة هامبورج.

وقال المتحدث باسم الشرطة هولجر فيهرين إنه تم إبلاغ الشرطة بإطلاق النار حوالي الساعة 9.15 مساءً، وكانوا في الموقع بسرعة.

قال إنه بعد وصول الضباط وعثروا على أشخاص مصابين بأعيرة نارية على ما يبدو في الطابق الأرضي، سمعوا طلقة من طابق علوي ووجدوا شخصا مصابا بجروح قاتلة في الطابق العلوي ربما كان مطلق النار.

وأشار إلى أن الشرطة لم تكن مضطرة لاستخدام أسلحتها النارية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم إن اطلاق النار كان على أربع فترات من 20 ثانية إلى دقيقة.

ويذكر أنه سمع 25 طلقة على الأقل وبعد وصول الشرطة، أعقبتها طلقة أخيرة بعد حوالي خمس دقائق.

أظهر مقطع الفيديو الخاص به شخصًا يطلق عدة طلقات على المبنى من خلال نافذة في الطابق الأول قبل أن تنطفئ الأنوار داخل الغرفة.