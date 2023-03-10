رغم استمرار الحرب.. الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن العلاقات مع أوكرانيا

أكد الكرملين اليوم، الجمعة، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تسوية سلمية في أوكرانيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى حتمية العلاقات مع أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من الدعوات المتزايدة للكراهية في أوكرانيا، إلا أن هناك تيارات لا تزال لديها أساليب متزنة في العلاقات المستقبلية.

وردا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع دعوات كييف للحوار مع روسيا، وما إذا كانت ستكون "طريقًا إلى نهاية الصراع"، أجاب بيسكوف: "لكي نكون صادقين، من السابق لأوانه التفكير في ذلك، لكن حقيقة أنه على الرغم من كل الدعاية المليئة بالكراهية لروسيا".

وأضاف أنه: "على الرغم من كل الدعاية الموجهة لخداع الشعب الأوكراني، إلا أنه بقيت هناك تيارات تفكر بشكل متزن وتقارب مستقبل علاقاتنا الثنائية، وهي العلاقات حتمية، لأننا جيران، ولقد تحدثنا عن هذا من قبل".

وحول العقوبات الغربية على موسكو، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على مواجهة تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية، معتبرا أنه تعديا على "أسس الاقتصاد العالمي".

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.

وإضافة إلى ذلك، حظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.