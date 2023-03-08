عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشتيت الانتباه عن المدبرين.. بيان عاجل جديد لـ«الكرملين» بشأن حادث نورد ستريم

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

كشف المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، أن التقارير الأمريكية حول خطي غاز “نورد ستريم” هي حشو إعلامي منسق، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن مدبري حادث تفجيره يريدون تشتيت الانتباه.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقًا على منشورات صحيفتي "نيويورك تايمز" و"زايت": "من الواضح أن مدبري الحادث يريدون تشتيت الانتباه. إنه حشو إعلامي منسق".

وأضاف بيسكوف أن الكرملين لا يفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث التيار الشمالي عملا إرهابيا دون إجراء تحقيق.

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم”.

ونفت أوكرانيا وجود أي علاقة لها بتفجير خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.

وقال مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك على موقع “تويتر”، إن "أوكرانيا لا علاقة لها بالحادث في بحر البلطيق ولا توجد لديها أي معلومات عن أي "جماعة موالية لأوكرانيا".

جاء ذلك خلال رده على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الذي جاء فيه أن مسؤولين أمريكيين يمتلكون معلومات تشير إلى وقوف "جماعة موالية لأوكرانيا" وراء تفجير "السيل الشمالي".

لكن التقرير أشار إلى أنه لا يوجد أي دليل على ضلوع الحكومة الأوكرانية في التفجير.

كما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز “ الأمريكية، بأن واشنطن لم تعثر على دليل على تورط السلطات الروسية في الهجمات على خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم.

وقال المسؤولون إنهم “لم يعثروا على دليل على تورط السلطات الروسية في تفجير نورد ستريم”.

واشنطن روسيا أوكرانيا نورد ستريم حشو إعلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانية الآن

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

مائل للدفء نهارًا.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء|تفاصيل

ترشيحاتنا

كميات كبيرة في الأسواق.. أسعار اللحوم اليوم وتوقعات الأيام القادمة 

احذر.. 9 حالات تتسبب في فصل الموظف نهائيا عن العمل

هل يجوز أن أصلي لوالدي المتوفى ركعتين يوميًا؟.. أمين الفتوى يرد

أخبار التكنولوجيا| مالك تويتر يعتذر بعد السخرية علنًا من إعاقة موظف.. وأفضل هاتف ريلمي لمحدودي الدخل في السوق المصرية

وزير الداخلية التونسي يؤكد ضرورة محاسبة كل من أذنب في حق الوطن

الأرصاد تحذّر المواطنين: عودة الأجواء الشتوية الماطرة في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وعد السعودية تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في جلسة تصوير جديدة

بفستان كب.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

فيديو

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ