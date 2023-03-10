17 ميدالية لمنتخب مصر للقوس والسهم في البطولة العربية

حصد منتخب مصر للقوس والسهم 17 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و6 فضية و6 ميداليات برونزية في منافسات البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات والتي أقيمت على مدار يومين بمدينة السليمانية بالعراق.

وحصدت بعثة مصر المركز الثاني في حين تصدرت العراق جدول الترتيب وجاءت بعثة الإمارات في المركز الثالث.

وشاركت بعثة منتخب مصر للقوس والسهم في 8 منافسات فقط من أصل 15 منافسة بالبطولة خاصة وأن البعثة شاركت بالمنتخب الأول فقط ولم تشارك في منافسات الناشئين والشباب على عكس باقي البعثات التي شاركت في جميع منافسات البطولة.

وتوج منتخب مصر بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بالإضافة إلى ذهبية فرق المختلط، وحصل بهاء عمرو على ذهبية فردي الرجال في القوس الأولمبي و أحمد فخري على ذهبية القوس المركب، وحصد علي عبد البر الميدالية الذهبية لمنافسات فردي الرجال.



وفاز أحمد محمد حجاب بفضية منافسات فردي الرجال، وحصلت ندي عزام على الميدالية الفضية في مسابقة فردي السيدات كما حصل المنتخب المصري للسيدات علي الميدالية الفضية في منافسات الفرق، وفازت نورا الصباغ بفضية منافسات القوس المركب، كما حصدت نورا الصباغ أيضا على فضية المجموع ،

وحصد يوسف طلبة على الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال وفازت نانسي الجبيلي على برونزية القوس المركب، وحصدت نورا الصباغ على برونزية منافسات فردي السيدات للقوس المركب، وفاز أحمد فخري بالميدالية البرونزية في مسابقة فردي الرجال في القوس المركب وعلي عبد البر ببرونزية القوس الأولمبي وندى عزام ببرونزية القوس الأولمبي في منافسات السيدات.



وأقيمت المنافسات بمشاركة 12 دولة، هي العراق والسعودية وقطر والكويت ومصر والمغرب واليمن وفلسطين وسوريا والأردن والامارات والسودان.

وضمت بعثة المنتخبات في العراق من، العقيد هاني حسين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة والدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، واللاعبون علي عبد البر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد محمد حجاب وأحمد فخري واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين ونورا الصباغ ونانسي الجبيلي.

وحرص الدكتور علاء جبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم على التواجد مع البعثة لمؤازرة اللاعبين وحثهم على تحقيق أفضل النتائج، وأثنى على نتائج بعثة منتخب مصر في البطولة العربية.