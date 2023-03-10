شعبان والجندي يتأهلان لـ نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

واصل الثنائي مهند شعبان وأحمد الجندي مشوارهما في منافسات كأس العالم للخماسي الحديث للكبار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس حيث تأهلا لنهائي البطولة.

وجاء "مهند" في المركز الثاني في التصفية الأولى للدور قبل النهائي برصيد 1172 نقطة، فيما حصل "الجندي" على نفس عدد النقاط واحتل المركز الخامس، ليتأهلا سويا للدور النهائي، فيما أكتفى إسلام حامد بالتواجد في المركز الثاني عشر.

وتنطلق في الساعة الثالثة والنصف منافسات المجموعة الثانية، بالسلاح للنقاط الإضافية ثم السباحة في تمام الساعة الرابعة عصرًا وبعد نصف ساعة تقام منافسات الليزر رن.

ويُشارك الثلاثي "محمد الجندي ومعتز وائل وأحمد أشرف" في تصفيات المجموعة الثانية من نصف النهائي.



و حسب نظام البطولة تأهل أول 18 لاعب من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور نصف النهائي، والذي يبدأ منافساته اليوم بمشاركة 36 لاعب يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن يتأهل 18 لاعب للدور النهائي بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة.

وأقيمت أمس منافسات نصف نهائي السيدات ،واستطاعت لاعبتان مصريتان التأهل لنهائي كأس العالم وهن سلمى أيمن وملك إسماعيل.

ويقام نهائي فردي الرجال والسيدات غدًا السبت.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 150 لاعبًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، يخوضون البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، والتي تُعد بداية وصولًا إلي أنقرة بتركيا مطلع يونيو المقبل حيث نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري ، ومن ثم للوجهة النهائية العام المقبل وهي أوليمبياد باريس 2024.

وتعد البطولة ذات أهمية أهمية قصوى من حيث في النقاط التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة وحتى صيف عام 2024 على طريق حلم المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.