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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: معرض مبادرة كلنا واحد بالعريش يستهدف القضاء على الاحتكار

ءوسة يتفقد معرض كلنا
ءوسة يتفقد معرض كلنا واحد بوسط مدينة العريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان السادات بوسط مدينة العريش.


وأكد المحافظ، توفير السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم والأدوات الكهربائية والمفروشات والملابس وغيرها بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين، بالتعاون مع عدد من الشركات والتجار من داخل وخارج المحافظة.

 

توفير السلع الأساسية:


وأضاف المحافظ، أن مبادرة "كلنا واحد" تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى؛ لعرض السلع الأساسية ذات الجودة العالية بأسعار مخفَّضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 20٪ - 30٪. 

أشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.
 

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