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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كل نقطة بتفرق.. انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تزامنا مع اليوم العالمى للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، بهدف رفع الوعي المائي لدى المواطنين والتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.

ويتم تنفيذ فعاليات الحملة بالشراكة مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة ومديرية الصحة و الشباب والرياضة  وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة ومنطقة وعظ البحر الأحمر ومكتبة مصر العامة ومجمع اعلام الغردقة  والإتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وأكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر بدء الفعاليات اليوم من خلال التوعية بالمساجد بالتنسيق مع مديرية اوقاف  البحر الأحمر وتنفيذ دروس دينية بالتنسيق مع منطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوى.

كما يقوم فريق التوعية بتنظيم ندوات للتوعية المائية  بمراكز الشباب ودروس دينية من خلال وعاظ البحر الأحمر  وحملات لطرق الأبواب والتوعية الميدانية.

كما يتم توزيع مطبوعات وملصقات للتوعية بأهمية استخدام القطع الموفرة والتي تساهم في توفير أكثر من 50% من كميات المياه.

وأضاف عيسى أن الحملة تتضمن تنفيذ جداريات ورسم جرافيتي بمشاركة أقسام الزخرفة والإعلان بمدارس التعليم الفني وفنانين قصر ثقافة الغردقة  لتنفيذ جدارية تحمل رسائل للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

كما يتم تنفيذ دوري رياضي بمشاركة مراكز الشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وتنفيذ يوم بيئي رياضي وترفيهي يتضمن أنشطة ومسابقات فنيه وتوعية بالترفيه وألعاب تفاعلية وورش عمل  للأطفال ومسرحية عن ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة الي تنفيذ قافلة مائية بمشاركة جميع الهيئات والجهات لتقديم الخدمات للأهالي بأماكن إقامتهم.

كما حدد الأزهر الشريف "برنامج الإذاعة" بالمعاهد الازهرية خلال الحملة عن ترشيد استهلاك المياه، وكذلك طابور الصباح بجميع المدارس علي مستوي مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وتخصص الكنائس على مستوي محافظة البحر الأحمر جزء من عظة الأحد عن ضرورة الحفاظ على المياه.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر ترشيد استهلاك المياه

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