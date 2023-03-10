مصر ذات تاريخ عظيم.. افتتاح الدورة التثقيفية للطلاب الوافدين بالإسكندرية

بحضور وزير الأوقاف

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدورة التثقيفية للطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية المسجلين على منح من مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمكتب، بحضور غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربي.

الدورة التثقيفية للطلاب الوافدين

يأتي ذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة،ة، وسيكرم وزير الأوقاف والسفير المتميزين من هؤلاء الطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي،.

يشارك في هذا الفوج 50 طالبًا من الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة، وهي الدورة الثانية التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع المكتب للطلاب الوافدين المسجلين على منحة من مكتب الزكاة الكويتي.

مصر ذات تاريخ عظيم وهي مهد الحضارات

وفي إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الفوج السابع عشر لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، نظمت إدارة المعسكر اليوم الجمعةجولة ترفيهية سياحية لـ٥٠ طالبًا من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة والمسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي، قاموا خلالها بزيارة قلعة قايتباي، وأداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي المرسي أبو العباس، وزيارة لمسجد الإمام البوصيري، إضافة إلى زيارة لبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وأبدى الطلاب الوافدون انبهارهم بمعالم وآثار محافظة الإسكندرية وكنوزها الحضارية والتاريخية التي تمثل ملامح الشخصية المصرية الفريدة، مؤكدين أن مصر ذات تاريخ عظيم وهي مهد الحضارات منذ آلاف السنين.

وفي ختام الزيارة عبر الطلاب عن خالص شكرهم لوزارة الأوقاف على هذه الجولات والزيارات المتميزة والتي استطاعوا من خلالها رؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.