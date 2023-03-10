افتتاح 4 مشروعات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

افتتح السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أربعة مشروعات بكلية الاقتصاد المنزلى، تضمنت تطوير وإعادة تشغيل المطعم، الوحدة الإنتاجية، إنشاء معمل الدراسات البيولوجية وبيت الحيوان، وتطوير المسجد، بحضور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية، والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

حيث بدأت زيارة السيد قنديل رئيس الجامعة بافتتاح الوحدة الإنتاجية والتي تم فيها تطوير المنشآت وإعادة تشغيل المعدات والأجهزه بعد إجراء الصيانة اللازمة لها، مما يجعل هناك فرصة عظيمة للكليه في توفير كافة أنواع الوجبات سواء لمنتسبي الكلية أو كليات الجامعة والمناطق المحيطة.

كما افتتح رئيس الجامعة مطعم الكلية والذي يقوم بتقديم الخدمة لكافة طلاب الكلية من وجبات مطهية طبقا للمواصفات والاشتراطات الصحية، وذلك أيضا بعد إجراء الصيانة للمعدات والأجهزة.

وقام كذلك الدكتور رئيس الجامعة بافتتاح مسجد الكلية بعد تطويره وإمداده بكافة المستلزمات من التجهيزات المختلفة.

وعقب ذلك تم افتتاح معمل الدراسات البيولوجية والذي أبهر الجميع بتقنياته الحديثة وبالأخص في تربية فئران التجارب وأجهزة التحاليل المختلفة، وقدم الدكتور رئيس الجامعة و الدكتور عميد الكلية خالص الشكر والتقدير للمهندس طارق صلاح صاحب شركة الوديان للإنشاءات لدورهم في إنشاء المعمل، ثم قام عمرو عبد المرضى المشرف على مشروع إنشاء معمل الدراسات البيولوجية وبيت الحيوان، بالتعريف بهذا المعمل وامكانياته الهائلة، حيث سيصبح المعمل قبلة لكل الباحثين في الدراسات البيولوجية من أبناء الكلية والكليات الأخرى بالجامعة.



وعلى صعيد آخر اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، حيث وجه الشكر لإدارة الكلية، موضحًا أن كلية الأقتصاد المنزلي جامعة حلوان هي الكليه الام لجميع كليات الاقتصاد المنزلي على مستوى الوطن العربي وأنها ظلت وسوف تظل المنارة الحقيقية في تخصصاتها الفريدة، في التغذية والنسيج والملابس والجلود وإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة والاقتصاد المنزلي التربوي.

ومن جانبه رحب خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية برئيس الجامعة وشكره على دعمه للكلية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية، ودعم الجهود التي أسفرت عن تنفيذ هذه المشروعات الهامة التي قام بها مركز الصيانة بقيادة اشرف ميمي مدير المركز.