عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن المقبولين لشغل وظيفة معلم مساعد

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

أصدرت مديرية التربية والتعليم  بالقاهرة بيانا بشأن المقبولين لشغل وظيفة معلم مساعد. 

وجاء في البيان.. تهيب مديرية التربية والتعليم  بالقاهرة  المرشحين للتدريب الذين إجتازوا الإختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة 
لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد 
(صفوف ابتدائية – رياض أطفال)
وأسماؤهم  بالكشف التالي سرعة التسجيل علي الرابط لاستكمال  بياناتهم ، حتي يتم توزيعهم علي قاعات التدريب القريبة لمحل إقامتهم. 

 

وفي ذات السياق أوضح أيمن موسى 
وكيل أول الوزارة - مدير المديرية 
بمتابعة الصفحة الرسمية للعلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمعرفة مقرات قاعات التدريب. 

IMG-20230310-WA0031
IMG-20230310-WA0031
IMG-20230310-WA0030
IMG-20230310-WA0030
تعليم القاهرة مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة معلم مساعد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

خدمات مرورية مكثفة لاستكمال المونوريل في مدينة نصر .. تفاصيل

النشرة الدينية.. 5 رسائل للأوقاف في خطبة جمعة يوم الشهيد بحضور الرئيس.. وخطيب المسجد الحرام يوضح 5 فضائل للصدقة

مجموعة الزمالك .. حالة وحيدة لإقصاء الترجي من دوري أبطال إفريقيا بسبب المنشطات

كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة في الجو؟.. دار الإفتاء توضح

اشتباه كورونا.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ شيكابالا.. تفاصيل

غلق شارع يوسف عباس لإستكمال أعمال المونوريل بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

فيديو

نيفر إند.. بوستر رامز جلال في رمضان 2023| تفاصيل البرنامج الجديد

توقعات بزلزال مدمر يوم 15 مارس.. العالم الهولندي يحذر| فيديو

الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار.. وحقيقة إيقاف كهربا| فيديو

انفصال شيرين وحسام حبيب من جديد.. ماذا حدث بينهما؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ