بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن المقبولين لشغل وظيفة معلم مساعد

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بيانا بشأن المقبولين لشغل وظيفة معلم مساعد.

وجاء في البيان.. تهيب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المرشحين للتدريب الذين إجتازوا الإختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد

(صفوف ابتدائية – رياض أطفال)

وأسماؤهم بالكشف التالي سرعة التسجيل علي الرابط لاستكمال بياناتهم ، حتي يتم توزيعهم علي قاعات التدريب القريبة لمحل إقامتهم.

وفي ذات السياق أوضح أيمن موسى

وكيل أول الوزارة - مدير المديرية

بمتابعة الصفحة الرسمية للعلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمعرفة مقرات قاعات التدريب.

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