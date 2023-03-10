رسالة قوية.. إعلامي لـ أفشة: قعدت نفسك دكه ونفسي تسمعني

قال الإعلامي تامر أمين أن لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشه هو الـ قعد نفسه دكه بنفسه قبل ما يتعاقد الأهلي مع لاعبه الجزائري الجديد القندوسي.

وتابع تامر أمين خلال برنامجه اخر النهار المذاع عبر فضائية النهار أن هناك مباريات كثيرة قبل مجيء القندوسي كان يجلس فيها اللاعب أفشه على مقاعد البدلاء برغم أن أفشه لاعب كبير ولا أحد يختلف على ذلك ولا على إمكانياته.

وعلق: "أنا نفسي أفشه يسمعني دلوقتي أو أي أحد من محبيه يوصل له هذا الكلام"، وأن هذا الكلام يخرج من أهلاوي عاشق للكيان ومحب لـ أفشه.

إمكانيات افشه تستحق منه أكثر من ذلك

وشدد أمين أنه لا يوجد شك في إمكانيات أفشة ولا شك في حب اللاعب للنادي الأهلي والكل متفق على هذا ولكن إمكانيات أفشة وقدراته تستحق منه بذل جهد أكثر من ذلك وتركيز أكبر، وحبه للنادي الأهلي يستحق أن يخدم جماهيره بشكل أكبر من ذلك عن طريق التركيز أكثر داخل الملعب.

وأختتم أن أفشة لاعب "مزاجنجي وبيطلع لمسات حلوة بس لما يحب وتكون الغزالة رايقة"، لكن اللاعبين الكبار طوال الوقت لازم لمساتهم تكون صح وطوال الوقت يكون "الفينش" بتاعهم صح.