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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي: قفشة صالح جماهير الأهلي بهدف إنبي

صدى البلد

أشاد الإعلامي مهيب عبدالهادي بمحمد مجدي قفشه نجم الأهلي عقب تألقه أمس بمباراة المارد الأحمر أمام إنبي في إطار منافسات الجولة ال ١٢ من بطولة الدوري المصري.

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة “ ام بي سي مصر ” أن قفشة صالح جماهير الأهلي بعد تألقه أمس، وإحرازه للهدف الأول في مرمي إنبي. 

وأضاف مهيب عبد الهادي، أن قفشة عاد لمستواه الطبيعي مرة أخرى إضافة للفريق الأحمر بأكمله، مشددا أن الدوري المصري مازال في بدايته ومن الصعب تحديد الفريق الأقرب للتتويج بالبطولة.

 

 

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وفي سياق آخر علق رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن الزمالك يتعرض لظلم تحكيمي خلال آخر مباراتين أمام الداخلية وأسوان، لافتا إلى أن التحكيم في مباريات النادي الأهلي يختلف تمام عن الزمالك، وهناك ضربة جزاء صحيحة لنادي إنبي ضد الأهلي لم يتم احتسابها.


وأضاف رضا سيكا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن معظم لاعبي الأهلي و الزمالك بيسهروا ويبشربوا سجائر وخمرة وبيتصوروا في البارات".

وجه رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، التحية للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قراراته الأخيرة عقب تعادل الفريق مع الداخلية، "أنا في ضهره وبدعمه في أي حاجة لأنه عارف الصح وبيعمله، والفريق لن يتأثر بغياب أحمد فتوح وعبدالله جمعة.

الدوري ما زال طويلا
تابع رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن "الدوري ما زال طويلا وهناك أكثر من 20 مباراة وهذا الوضع طبيعي في الكورة فوز وخسارة.

 

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