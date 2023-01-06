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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي وخالد الغندور يهاجم كلاتنبيرج

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.


الهدف تسلل.. الشناوي ينصف الزمالك أمام الداخلية عقب التعادل


علق الحكم الدولي أحمد الشناوي الخبير التحكيمي على موقف هدف الداخلية في مرمي الزمالك.

وأكد الشناوي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هدف الداخلية أمام الزمالك يعد تسلل، وكان يجب على الفار أن يطلب من الحكم مشاهدة اللعبة ولكن لم يستدعيه.

وأضاف الشناوي أن لاعب الداخلية كان في وضعية تسلل حيث أن هناك تداخل مع الخصم للعب الكرة، ومدافع الزمالك يحاول الوصول إلى الكرة، ولولا وجود المدافع في اللعبة لكان الهدف صحيحا

 

صدمة في الأهلي بسبب قرارات فيوتشر بشأن لاعبي الفريق


كشف الإعلامي محمد شبانة، عن صدمة كبيرة داخل النادي الأهلي من نادي فيوتشر والذي يرفض التعاون معه في بعض الصفقات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: : "الأهلي يريد ضم عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، وهناك تعاملات كثيرة بين الناديين على مستوى الصفقات".

 


الله يرحم التحكيم..هجوم عنيف من الغندور على كلاتنبيرج عقب تعادل الزمالك أمام الداخلية

 

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام عقب تعادل الزمالك أمام الداخلية بهدف لكل فريق في إطار منافسات الجولة ال١٢ من بطولة الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" كلاتنبيرج جه يطور التحكيم بوظ التحكيم اعطي مساحة للالتحام قلبت ضرب في نص الملعب و الوقت بدل ما يزيد ضاع من كثر الوقوع  و الوقت الضايع علي المزاج ازوده او انقصه علي حسب النتيجة.


 


بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي


أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي اعلن حتى الآن عن صفقة واحدة وهي خالد عبدالفتاح لاعب سموحة السابق بالاضافة لـ صفقة محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي والذي سيصل اليوم لتوقيع العقود

 


تصرف مفاجئ من الأهلي بشأن ضم نجم الاتحاد السكندري


كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يفاضل بين إفريقي أو برازيلي لتدعيم مركز الجناح الأيسر خلال شهر يناير الجاري، كما أن كريستو سيصل للقاهرة خلال الساعات المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي على المستوى المحلي يريد ضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، ورفض المزايدة في الصفقة مع الزمالك أو أي نادٍ آخر".

 

نجم الأهلي السابق : كيف سيستمر فتوح في الزمالك ؟

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي بدأ يستغل هدايا الزمالك، وعاد للطريق الصحيح نحو صدارة الدوري المصري، وأصبح الفريق الأحمر يبحث عن المكسب فقط.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أداء الأهلي أمام إنبي كان أفضل بكثير عن لقاء بيراميدز، ولقطة محمد أفشة أفضل لقطات اللقاء، وهي بمثابة اعتذار لجماهير النادي الأحمر، الجمهور دائمًا يكون عامل مساعد داعم للاعبين".

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